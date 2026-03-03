Dal referendum all’Iran fino alle primarie L’asse Landini-Schlein

L’asse tra Landini e Schlein si fa più evidente in vista del referendum sulla giustizia e delle possibili primarie. Landini cerca supporto tra i sostenitori del sindacato, mentre Schlein si prepara a definire il suo ruolo nel prossimo scenario politico. I due si confrontano su temi chiave, con l’obiettivo di rafforzare le proprie posizioni in un momento di crescente attenzione pubblica.

A Torino la segretaria dem prosegue il suo tour per il no. Duetta sul lavoro con il leader della Cgil, con cui ci sono assonanze anche sulla politica estera. E sulla crisi in medio oriente dice: "Pericolose le azioni militari in violazione del diritto internazionale. Meloni venga in aula" "Sull'Iran la sinistra è senza identità. Temono di sembrare pro-Trump", dice Fiano Scontro Conte-Tajani su Iran. Il ministro: "Trump non mi chiama Tony, a lei la chiamava Giuseppi" Cerca sponde in Maurizio Landini, per il referendum di oggi – sulla giustizia – e per le (eventuali) primarie di domani. Prima però c’è la crisi in medio oriente: “Chiariamolo subito: Khamenei era un dittatore sanguinario di cui non sentiremo certo la mancanza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Schlein pronta alle primarie di coalizioneÈ una delle possibilità per scegliere il candidato premier del centrosinistra, ha detto la segretaria dem.

Pd, Schlein: 'Pronta alle primarie di coalizione'Elly Schlein, a pochi giorni dal deposito della nuova legge elettorale, si dice pronta a correre per le primarie di coalizione

