Dal mare alla terra i marinai di Salerno a fianco degli utenti della Caritas

I marinai di Salerno hanno deciso di dedicare parte del loro tempo ai più bisognosi, collaborando con i volontari della Caritas. Dopo aver ricevuto l’addestramento, che includeva insegnamenti sulla solidarietà e sulla collaborazione in mare, ora si impegnano anche a terra per aiutare chi si trova in difficoltà. La loro presenza si unisce alle attività di assistenza svolte dall’organizzazione umanitaria, portando un messaggio di supporto e vicinanza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ci raccontano che il primo insegnamento ricevuto una volta indossata la divisa bianca e blu è che “in mare nessuno viene lasciato indietro” e che “durante le tempeste solo il lavoro di squadra può mettere in salvo l’ equipaggio”. Ma soprattutto che il mare è la vita stessa e fare gruppo significa essere solidali con chi rischia di rimanere indietro. Ci sono messaggi profondi dietro la giornata di solidarietà prevista per sabato prossimo, 18 aprile: i marinai del Porto di Salerno serviranno pasti caldi presso la Caritas cittadina. Dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia arriva la conferma di quanto si vociferava da giorni: sabato mattina i marinai visiteranno l’ Istituto dei Salesiani.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dal mare alla terra, i marinai di Salerno a fianco degli utenti della Caritas Notizie correlate Mark Zuckerberg, dal flop del Metaverso alla censura degli utenti. Oggi la scommessa è l’IaNarra la leggenda che la storia di Mark Zuckerberg inizi da una goliardata universitaria. Giustizia, Assotutela al fianco degli aspiranti avvocati di Salerno: “Su esame non si torna indietro, tutelare professione”“Assotutela scende in campo con determinazione per dare voce a migliaia di praticanti e aspiranti avvocati che guardano all’esame di abilitazione... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Geografie del femminile: la Toscana oltre lo stereotipo turistico; Fonderie, una class action dei cittadini con la Regione; Giornata del Made in Italy alla corderia militare di Castellammare di Stabia; Tornano per il 21° anno le Vacanze Insieme dedicate ai pesaresi over 60. Salerno tra le città italiane con il miglior equilibrio tra lavoro e qualità della vita facebook