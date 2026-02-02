Giustizia Assotutela al fianco degli aspiranti avvocati di Salerno | Su esame non si torna indietro tutelare professione

Assotutela si schiera a fianco degli aspiranti avvocati di Salerno, chiedendo di non tornare indietro sull’esame di abilitazione forense. L’associazione ribadisce che la professione deve essere tutelata e che la prova non può essere modificata o rinviata. Molti praticanti sono in fermento, e l’associazione promette di far sentire la loro voce.

“Assotutela scende in campo con determinazione per dare voce a migliaia di praticanti e aspiranti avvocati che guardano all’esame di abilitazione forense 2026–2027 con crescente preoccupazione e legittima richiesta di certezze. La stabilità delle regole non è un dettaglio tecnico né una questione organizzativa, ma rappresenta programmazione di vita, investimento economico e certezza del diritto applicata a chi il diritto dovrà esercitarlo - sottolinea in una nota stampa il presidente della associazione Assotutela, Michel Emi Maritato -. Ogni ipotesi di ritorno a modelli superati o a sistemi di esame incoerenti con l’attuale percorso di formazione forense costituirebbe un arretramento grave, ingiusto e socialmente irresponsabile, perché scaricherebbe ancora una volta sui giovani il peso dell’incertezza normativa e dell’assenza di visione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

