Mark Zuckerberg dal flop del Metaverso alla censura degli utenti Oggi la scommessa è l’Ia

Mark Zuckerberg ha guidato la trasformazione di Internet con Facebook, portando alla fine dell'anonimato e alla diffusione della vanità digitale di massa. Dopo il fallimento del progetto Metaverso, l'attenzione si è spostata sulla gestione dei contenuti e sulla censura degli utenti. Oggi, l’azienda punta sull’intelligenza artificiale come nuova frontiera tecnologica.

Narra la leggenda che la storia di Mark Zuckerberg inizi da una goliardata universitaria. Nel 2003, il giovane studente, dal dormitorio di Harvard, crea Facemash, un sito che permetteva di votare l'attrattività degli studenti di Harvard confrontando due foto affiancate. Fu un disastro dal punto di vista disciplinare, ma un successo clamoroso in termini di interesse tra gli studenti. Da quella scintilla, il 4 febbraio 2004, nacque TheFacebook, il libro delle foto dei compagni di corso. In realtà, una vera rivoluzione, certamente ben oltre le intenzioni di partenza. TheFacebook diventa un clamoroso successo a livello universitario e si apre al pubblico globale a partire dal 2006.