A Chieti, il candidato Paride Paci ha deciso di promuoversi utilizzando piattaforme come Pornhub, Tinder e Hinge. La sua strategia pubblicitaria ha attirato l’attenzione e suscitato discussioni tra cittadini e osservatori politici. Paci ha acquistato spazi pubblicitari su questi siti, definendoli un modo diretto per raggiungere un pubblico più giovane e diverso rispetto ai canali tradizionali. La scelta ha generato reazioni contrastanti tra favorevoli e critici.

Il "Famolo strano" di Carlo Verdone, oggi vale anche per la campagna elettorale. Succede a Chieti, dove c'è chi ha deciso di provare una strada molto diversa per accaparrarsi i voti in vista delle elezioni amministrative di fine maggio: è il caso di Paride Paci, 30 anni, consigliere comunale uscente e candidato del centrosinistra che per promuovere la propria candidatura ha scelto di acquistare inserzioni pubblicitarie su Pornhub, Tinder e Hinge. L'obiettivo, ha spiegato lo stesso Paci, è quello di superare i canali più tradizionali della propaganda politica e cercare visibilità nei luoghi digitali dove oggi si concentra maggiormente l’attenzione degli utenti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Chieti, un candidato fa campagna elettorale su Pornhub, Tinder e Hinge: "È un gancio comunicativo"

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