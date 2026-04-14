Spot elettorale sul sito hot il candidato dem spiazza Chieti La strategia di Paride Paci per la città | Vuoi qualcosa di davvero eccitante?

Sul sito di incontri per adulti, un candidato del Partito Democratico ha diffuso uno spot elettorale che ha attirato l’attenzione a Chieti. L’annuncio invita gli utenti a scoprire “qualcosa di davvero eccitante”, suscitando sorpresa tra i cittadini e i partecipanti alla campagna. La strategia comunicativa del candidato ha portato a discussioni sui mezzi scelti per promuovere il suo messaggio, passando dai social alle piattaforme più inaspettate.

Dalle piazze alle app di incontri fino al sito per adulti: a Chieti la campagna elettorale del candidato del Pd Paride Paci sposa una strategia di comunicazione inedita, puntando su Pornhub, e le app Tinder e Hinge, con l’obiettivo di intercettare il favore degli elettori in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio. Agli utenti collegati da Chieti su Pornhub - sempre nella top ten dei siti più visitati a livello nazionale - compare un messaggio promozionale prima della visione dei contenuti: «Vuoi qualcosa di davvero eccitante? Clicca qui sotto e scopri cosa ho in mente per la nostra città». Nel video elettorale il candidato si rivolge...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Spot elettorale sul sito hot, il candidato dem spiazza Chieti. La strategia di Paride Paci per la città: "Vuoi qualcosa di davvero eccitante?" Leggi anche: Chieti, il candidato fa campagna elettorale su Pornhub, Tinder e Hinge: "È un gancio comunicativo" Ecco il primo candidato sindaco di Chieti, Carbone presenta la coalizione: “Rimettiamo Chieti al centro”Sotto lo slogan “Rimettiamo Chieti al centro” ecco la prima tappa del lungo percorso fino alle prossime amministrative di Chieti, a primavera, per...