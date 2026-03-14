A Monza, il carcere apre le sue porte per la prima volta mostrando un palcoscenico insolito. Nasce il Festival teatrale, un evento che coinvolge i detenuti e offre loro l'opportunità di esibirsi davanti a un pubblico. La manifestazione si svolge all’interno delle mura del carcere, creando un momento di confronto tra artisti e persone ristrette. La prima edizione si tiene in questa occasione speciale.

A Monza il sipario si alza su un palcoscenico insolito, dove la distanza tra dentro e fuori si assottiglia fino quasi a scomparire. È “Secondo Atto – Festival di Teatro Carcere e Comunità“, il primo festival cittadino interamente dedicato alle esperienze teatrali nate negli istituti penitenziari. Un progetto che il Comune di Monza ha costruito insieme alla casa circondariale, riconoscendo nel teatro non un semplice linguaggio artistico, ma un ponte tra la pena e la possibilità di ricominciare. A guidare questa avventura sono due realtà che da anni lavorano nel carcere monzese: la cooperativa Le Crisalidi e l’associazione Geniattori. Dopo una... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il carcere apre le sue porte. Nasce il Festival teatrale: una chance per i detenuti

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