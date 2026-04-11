Chi è Yuri Alberto lo scarto del Brasile che può vestire la maglia dell'Italia | l'erede di Retegui

Yuri Alberto, attaccante brasiliano del Corinthians, è stato menzionato come possibile futuro giocatore della nazionale italiana. La sua candidatura si inserisce nel nuovo ciclo di qualificazioni ai Mondiali del 2030, in vista di una possibile scelta di nazionalità. La possibilità di vestire la maglia azzurra si aggiunge alle notizie sul suo ruolo come erede di Retegui, attaccante che ha rappresentato l'Italia in precedenza.

Il centravanti brasiliano del Corithians Yuri Alberto potrebbe giocare per l'Italia nel nuovo ciclo della nazionale azzurra chiamata a qualificarsi ai Mondiali 2030. Caratteristiche e gol del 25enne attaccante.🔗 Leggi su Fanpage.it

L’ipotesi Carlo Ancelotti CT dell’Italia dopo i Mondiali: col Brasile è già pronto un ricco rinnovoCarlo Ancelotti è il CT del Brasile ma il suo nome fa gola all'Italia in questo momento di profondo rinnovamento anche della panchina azzurra in caso...

Il gol di Balotelli all’Inghilterra è l’ultimo ricordo che abbiamo dell’Italia ai MondialiSono passati 12 anni dall'ultimo Mondiale giocato dall'Italia in Brasile: l'ultimo gol azzurro lo aveva segnato Balotelli contro l'Inghilterra...