Dal 27 al 29 marzo 2026 a Milano si svolge un evento dedicato alla pasticceria vegana. A pochi passi dalla Stazione Centrale si trova Nepà, una pasticceria e caffetteria completamente vegana. La struttura è stata creata dalle sorelle Giulia e Martina Ferrante e da Paola Locati, fondatrice del laboratorio Fornovegano. L’iniziativa propone varie specialità dolci e altre proposte gastronomiche in città durante il fine settimana.

A pochi passi dalla Stazione Centrale di Milano si trova Nepà: una pasticceria e caffetteria 100% vegana nata dall’idea delle sorelle Giulia e Martina Ferrante insieme a Paola Locati, fondatrice del laboratorio Fornovegano. Dopo una prima esperienza con una caffetteria di quartiere, le due sorelle decidono di cambiare strada e puntare tutto sulla pasticceria plant based, trasformando un’intuizione in un progetto concreto aperto nel 2023. L’obiettivo è semplice: proporre dolci che non siano “alternative”, ma prodotti completi, capaci di convincere anche chi vegano non è. La proposta parte dalla colazione, con croissant, pain au chocolat, maritozzi con panna vegetale, muffin e pasticceria mignon, e continua durante la giornata con piatti per il pranzo come bowl, toast con jackfruit e farinata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - La pasticceria 100% vegana a Milano e altre cose buone in città nel weekend dal 27 al 29 marzo 2026

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