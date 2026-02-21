Referendum costituzionale le scuole hanno divieto di comunicazione | dai siti ai social dalle circolare agli eventi pubblici

Il ministro dell’istruzione ha stabilito che le scuole non possono usare i social, i siti web o inviare circolari per discutere del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia, previsto per marzo 2026. Questa decisione mira a evitare qualsiasi forma di influenza nelle scuole e a garantire la neutralità. Finora, alcuni istituti avevano già organizzato incontri pubblici e distribuito materiali informativi. Le restrizioni resteranno in vigore fino alla data del voto.

Si avvicina la data del referendum costituzionale sulla giustizia fissato per il 22 e 23 marzo 2026. I dirigenti scolastici sono tenuti al rispetto delle norme sulla comunicazione istituzionale. A ricordarlo è l'USR Direzione generale dell'Aquila che ha trasmesso alle scuole di ogni ordine e grado della regione una nota firmata con le indicazioni relative alla consultazione sulla legge costituzionale recante “Norme in materia giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2025. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Referendum costituzionale 2026: ecco le regole per propaganda e comunicazione politicaLa Prefettura di Messina ha diffuso alcune regole chiare sulla propaganda politica per il referendum costituzionale del 2026.

Circolare sul contraddittorio nelle scuole, Frassinetti chiarisce: “Non riguarda eventi che hanno un significato di alto valore umanitario”Il ministro Frassinetti ha spiegato che la circolare del 7 novembre 2025, che riguarda il contraddittorio nelle scuole, non si applica a eventi di alto valore umanitario.

