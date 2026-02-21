Referendum costituzionale le scuole hanno divieto di comunicazione | dai siti ai social dalle circolare agli eventi pubblici
Il ministro dell’istruzione ha stabilito che le scuole non possono usare i social, i siti web o inviare circolari per discutere del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia, previsto per marzo 2026. Questa decisione mira a evitare qualsiasi forma di influenza nelle scuole e a garantire la neutralità. Finora, alcuni istituti avevano già organizzato incontri pubblici e distribuito materiali informativi. Le restrizioni resteranno in vigore fino alla data del voto.
Si avvicina la data del referendum costituzionale sulla giustizia fissato per il 22 e 23 marzo 2026. I dirigenti scolastici sono tenuti al rispetto delle norme sulla comunicazione istituzionale. A ricordarlo è l'USR Direzione generale dell'Aquila che ha trasmesso alle scuole di ogni ordine e grado della regione una nota firmata con le indicazioni relative alla consultazione sulla legge costituzionale recante “Norme in materia giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2025. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Referendum costituzionale 2026: ecco le regole per propaganda e comunicazione politicaLa Prefettura di Messina ha diffuso alcune regole chiare sulla propaganda politica per il referendum costituzionale del 2026.
Circolare sul contraddittorio nelle scuole, Frassinetti chiarisce: “Non riguarda eventi che hanno un significato di alto valore umanitario”Il ministro Frassinetti ha spiegato che la circolare del 7 novembre 2025, che riguarda il contraddittorio nelle scuole, non si applica a eventi di alto valore umanitario.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026; Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 - propaganda elettorale - individuazione spazi per le affissioni; Referendum Costituzionale 22 e 23 marzo 2026; Referendum confermativo del 22 e 23 marzo: informazioni sul voto per gli elettori del comune di Ravenna.
Referendum giustizia, le scuole chiuderanno? Ecco dove e comeSe l’istituto sarà sede di seggio, il risultato pratico sarà un fine settimana prolungato: stop lunedì 23 e rientro martedì 24 marzo 2026 ... skuola.net
REFERENDUM FOGGIA Referendum 22-23 marzo 2026, Foggia organizza i seggi: convenzioni con le scuole, pulizie e compensi al personaleIl Comune ha approvato lo schema di convenzione con gli istituti scolastici per disciplinare attività, tempi e compensi del personale ... statoquotidiano.it
Il risultato del Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia resta appeso all’affluenza: con molti elettori al voto il Sì sarebbe avanti di poco, invece con partecipazione bassa prevarrebbe il No. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istit - facebook.com facebook
#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia: Sì 52,9% No 47,1% x.com