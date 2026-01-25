Dalle ricette della nonna ai corsi di pasta fresca | la mappa delle Cesarine che aprono la cucina di casa agli americani

Le Cesarine sono custodi delle tradizioni culinarie italiane, aprendo le porte delle loro cucine agli americani interessati a scoprire autentiche ricette di famiglia. Dalle ricette della nonna ai corsi di pasta fresca, queste ospitalità rappresentano un legame tra passato e presente, valorizzando i sapori e le pratiche gastronomiche di una regione ricca di storia come la Romagna. Un percorso che unisce culture attraverso l’arte della cucina casalinga.

Le Cesarine aprono le porte di casa, trasformando pranzi e corsi di pasta fresca in esperienze uniche per chi viene da lontano. Tra piadine, cappelletti e sfoglia tirata a mano, gli ospiti scoprono un territorio attraverso i sapori e l'ospitalità che solo la tradizione di famiglia sa regalare. Con Dossier RiminiToday siamo entrati nelle loro case, scoprendo da vicino le esperienze gastronomiche che propongono ogni giorno.

