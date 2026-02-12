Una filiera pilastro del Made in Italy Ricavi stabili ma margini compressi

La ceramica di Modena, uno dei pilastri del Made in Italy, mantiene ricavi stabili a 10,3 miliardi di euro nel 2024. Tuttavia, i margini sono sotto pressione e hanno subito un leggero calo rispetto all’anno precedente. La filiera continua a essere fondamentale, anche se le aziende devono affrontare sfide crescenti per mantenere i profitti.

Modena Ceramica: Tra Ricavi Stabili e Margini Sotto Pressione. La filiera ceramica del distretto modenese, un’eccellenza del Made in Italy, ha concluso il 2024 con un fatturato complessivo di 10,3 miliardi di euro, segnando una lieve flessione dello 0,7% rispetto all’anno precedente. Nonostante la tenuta dei ricavi, le imprese del settore si trovano ad affrontare una crescente difficoltà nel convertire il fatturato in profitti, spinta dall’aumento dei costi e da una competizione sempre più agguerrita. La situazione, emersa da un’analisi dei dati relativi al 2024, solleva interrogativi sulla sostenibilità del modello di business e sulla necessità di interventi mirati per rilanciare la competitività del comparto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Modena Ceramica

Fondata nel 1992, la Fondazione Altagamma riunisce 124 eccellenze italiane nei settori del lusso e della creatività, rappresentando un punto di riferimento per il ‘Made in Italy’.

L'industria nautica rappresenta un elemento di eccellenza e di prestigio del Made in Italy a livello internazionale.

Ultime notizie su Modena Ceramica

