Tecnologia e digitale | l’innovazione dell’Università per la promozione del territorio

L’Università di Pisa lancia un progetto per migliorare la promozione del territorio attraverso la tecnologia. Sono stati installati sistemi digitali di segnaletica urbana, che aiutano i turisti a orientarsi, e sono state sviluppate nuove piattaforme per fornire informazioni sulla città e sugli eventi culturali. L’obiettivo è rendere più facile e più attraente visitare Pisa, usando strumenti digitali semplici e immediati. La città si prepara a vivere una stagione turistica più moderna e accessibile grazie a queste innovazioni.
Pisa, 29 gennaio 2026 – Sistemi digitali di segnaletica urbana, informazione turistica e programmazione culturale: dall’Università di Pisa arriva un supporto tecnologico concreto alle politiche di promozione del territorio cittadino. L’impegno dell’Ateneo si muove su due fronti strettamente collegati: da un lato la realizzazione dell’infrastruttura digitale che accompagna la nuova segnaletica turistica del Comune di Pisa, dall’altro la partecipazione al protocollo d’intesa Pisa 365, la rete istituzionale che punta a coordinare e valorizzare l’offerta culturale di Pisa durante tutto l’anno. Proprio in queste settimane è in corso l’installazione di 125 nuovi cartelli turistici, 29 frecce direzionali e 10 mappe con QR code di approfondimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
