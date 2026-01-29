L’Università di Pisa lancia un progetto per migliorare la promozione del territorio attraverso la tecnologia. Sono stati installati sistemi digitali di segnaletica urbana, che aiutano i turisti a orientarsi, e sono state sviluppate nuove piattaforme per fornire informazioni sulla città e sugli eventi culturali. L’obiettivo è rendere più facile e più attraente visitare Pisa, usando strumenti digitali semplici e immediati. La città si prepara a vivere una stagione turistica più moderna e accessibile grazie a queste innovazioni.

Pisa, 29 gennaio 2026 – Sistemi digitali di segnaletica urbana, informazione turistica e programmazione culturale: dall’Università di Pisa arriva un supporto tecnologico concreto alle politiche di promozione del territorio cittadino. L’impegno dell’Ateneo si muove su due fronti strettamente collegati: da un lato la realizzazione dell’infrastruttura digitale che accompagna la nuova segnaletica turistica del Comune di Pisa, dall’altro la partecipazione al protocollo d’intesa Pisa 365, la rete istituzionale che punta a coordinare e valorizzare l’offerta culturale di Pisa durante tutto l’anno. Proprio in queste settimane è in corso l’installazione di 125 nuovi cartelli turistici, 29 frecce direzionali e 10 mappe con QR code di approfondimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tecnologia e digitale: l’innovazione dell’Università per la promozione del territorio

