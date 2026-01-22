F1 da Oscar: il film con Brad Pitt, diretto da Kosinski e dedicato ai piloti del campionato mondiale, ha ottenuto quattro nominations agli Academy Award, tra cui quella come miglior film. La pellicola racconta il mondo delle corse automobilistiche con attenzione ai dettagli e alla passione degli atleti, offrendo uno sguardo approfondito sulla competizione e le sfide di questo sport.

C'è anche F1 – Il film, la pellicola sportiva diretta da Joseph Kosinski con protagonisti Brad Pitt e il paddock del campionato del mondo di Formula 1, fra i candidati alla 98esima edizione degli Oscar. A dare l'annuncio sono stati gli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman nel corso di una diretta streaming trasmessa dal Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills nella giornata di giovedì 22 gennaio 2026. Dopo aver sbancato il botteghino, il kolossal americano dovrà vedersela con altre nove opere (Bugonia, Frankenstein, Hamnet - Nel nome del figlio, Marty Supreme, Una battaglia dopo l'altra, L'agente segreto, Sentimental Value, I peccatori e Train Dreams) per primeggiare nell'ambita categoria Miglior film (i protagonisti nominati sono Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski e Jerry Bruckheimer). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 da Oscar: il film con Brad Pitt ha ricevuto quattro candidature agli Academy Award

F1: Il film con Brad Pitt disponibile da OGGI in streaming su Apple TVIl film sulla Formula 1 con Brad Pitt, ambientato negli anni ’90, è ora disponibile in streaming su Apple TV.

