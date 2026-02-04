Temu si è aggiudicata il titolo di Top Innovator agli E-Commerce Italia Awards. La società ha convinto la giuria tra oltre 16 aziende candidate, dimostrando di essere tra le più innovative nel settore dell’e-commerce in Italia. La cerimonia si è svolta ieri, con molti occhi puntati sulla crescita e le novità di Temu, che ora punta a consolidare la propria posizione sul mercato nazionale.

Temu si è classificata tra i principali innovatori nel settore dell'e-commerce italiano agli Per l'assegnazione dei premi, l'organizzatore ha esaminato oltre 16.000 rivenditori online e ha condotto un sondaggio tra i professionisti del settore registrati. Sulla base dei voti espressi, Temu è stata riconosciuta come una delle aziende che ha introdotto il maggior numero di innovazioni negli ultimi 12 mesi. Secondo l' Da quando è arrivata in Italia nel 2023, la piattaforma ha riscosso grande successo tra i consumatori. Un sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli ha infatti rilevato che due terzi degli intervistati la consiglierebbero ad amici o familiari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Temu premiata come Top Innovator agli E-Commerce Italia Awards

Approfondimenti su Temu ItaliaAwards

Ultime notizie su Temu ItaliaAwards

Comunicato Stampa: Temu nominata migliore E-Commerce ai People's Money AwardsI vincitori dei People's Money Awards — organizzati da Money.it, una delle principali piattaforme italiane di informazione finanziaria online — vengono scelti tramite voto popolare. La cerimonia di ... iltempo.it

