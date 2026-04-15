Da scuola elementare a centro culturale il candidato sindaco punta alla riqualificazione

Il candidato sindaco di Comacchio ha presentato un programma elettorale che include la riqualificazione di spazi pubblici, come ex scuole elementari e centri culturali, destinandoli a nuove funzioni per la comunità. L’obiettivo è recuperare edifici attualmente inutilizzati e trasformarli in luoghi di servizio pubblico. La proposta fa parte di un progetto più ampio volto a valorizzare e riattivare aree che oggi rimangono ferme.

Recuperare ciò che oggi è fermo e inutilizzato per rimetterlo al servizio della comunità. È questa la linea che guida uno dei punti del programma elettorale di Walter Cavalieri Foschini, candidato sindaco di Comacchio. Tra le proposte al centro della sua visione per la città, c’è la.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Malori tra i bambini della scuola elementare, il sindaco: "Intossicazione? Primi test negativi"Arrivano le rassicurazioni da parte di Donato Pica, sindaco di Sant'Arsenio, in merito alla possibile intossicazione subita da alcuni alunni della... Leggi anche: San Giovanni la Punta, Luca Rapisarda è candidato a sindaco