San Giovanni la Punta Luca Rapisarda è candidato a sindaco

A San Giovanni la Punta, si avvicinano le elezioni amministrative del 2026. Luca Rapisarda, da tempo impegnato nella vita pubblica locale, ha annunciato la sua candidatura a sindaco. Il suo progetto si basa sui principi di ascolto e partecipazione, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

A San Giovanni la Punta è già tempo di elezioni. Luca Rapisarda, figura da anni attiva nella vita pubblica locale, annuncia la propria candidatura a sindaco in vista delle elezioni amministrative del 2026, dando avvio a un progetto politico e civico fondato sull’ascolto, sulla partecipazione e su.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Amministrative 2026, a San Giovanni la Punta il primo candidato sindaco è Mario Brancato Degrado e allarme sicurezza in Piazza Giovanni XXII a San Giovanni La Punta, la denuncia del Partito AnimalistaPiazza Giovanni XXII a San Giovanni La Punta sta vivendo una situazione di crescente degrado e insicurezza. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: San Giovanni La Punta, Salvo Tomarchio (FI): Luca Rapisarda candidatura autorevole; Parco comunale di San Giovanni La Punta nel degrado, lo denuncia il Partito Animalista Italiano, avviata petizione popolare; Raid alla villa comunale di San Giovanni La Punta: bagni distrutti e scritte d'odio; Allerta meteo, scuole chiuse anche domani a Catania e provincia. Luca Rapisarda annuncia candidatura a sindaco di San Giovanni La PuntaLuca Rapisarda ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a sindaco di San Giovanni La Punta in vista delle elezioni del 2026. meridionews.it San Giovanni La Punta, Luca Rapisarda è candidato a sindacoSAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Luca Rapisarda annuncia ufficialmente la propria candidatura a sindaco in vista delle elezioni amministrative del 2026. Dà avvio a un progetto politico e civico fonda ... livesicilia.it SECONDO L'ORDINANZA SINDACALE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA: MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA POPOLAZIONE. ALLERTA METEO PER GIORNO 20/01/2026. Il Parco Commerciale I Portali r - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.