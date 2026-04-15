Da sabato a lunedì il 33° congresso internazionale | focus sugli infortuni nel calcio e la novità Nba L’Isokinetic in cattedra ad Atene

Da sabato a lunedì si tiene ad Atene il 33° Congresso internazionale Isokinetic, un evento dedicato alla medicina sportiva. La manifestazione si svolge nella storica cornice del Partenone e si concentra su due temi principali: gli infortuni nel calcio e le novità della Nba. Tra le sessioni, anche interventi di esperti provenienti da diverse parti del mondo, con approfondimenti sulle tecniche di prevenzione e trattamento delle lesioni sportive.

Dalle colonne del Partenone alle luci della Champions League. Il 33° Congresso internazionale Isokinetic, che si terrà da sabato a lunedì ad Atene, porta la medicina sportiva nella culla di Ippocrate e dei primi Giochi olimpici. Se il calcio resta il cuore dell’evento, organizzato con la collaborazione della Fifa, non manca un’apertura verso il basket, con una finestra spalancata sul mondo della Nba. "Return to Performance", questo il titolo del Congresso, è un’operazione complessa che punta non solo a rimettere in campo l’atleta ma a renderlo performante come e più di prima. Il focus è sulla ‘ rivoluzione neurocognitiva ’. Nel nuovo approccio la rottura del legamento crociato non è più solo un danno meccanico, ma un corto circuito tra mente e ginocchio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Da sabato a lunedì il 33° congresso internazionale: focus sugli infortuni nel calcio e la novità Nba. L’Isokinetic in cattedra ad Atene Leggi anche: Conte aggiorna sugli infortuni in conferenza: novità su McTominay, Anguissa e Gilmour Palestina, Censi al congresso ad Amsterdam: "Rete globale contro l’impunità di chi viola il diritto internazionale"Nel fine-settimana appena concluso, Damiano Censi, consigliere comunale a Cesena per Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra, ha partecipato come...