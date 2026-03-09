Palestina Censi al congresso ad Amsterdam | Rete globale contro l’impunità di chi viola il diritto internazionale

Nel fine settimana, Damiano Censi, consigliere comunale a Cesena per Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra, ha preso parte come delegato ufficiale al congresso internazionale “End the Nakba” ad Amsterdam, promosso da The Hague Group. L’evento si è concentrato sulla creazione di strumenti per contrastare l’impunità di chi viola il diritto internazionale, coinvolgendo rappresentanti di vari paesi e organizzazioni.

Nel fine-settimana appena concluso, Damiano Censi, consigliere comunale a Cesena per Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra, ha partecipato come delegato ufficiale a "End the Nakba" "Al congresso - spiega una nota - hanno partecipato centinaia di attiviste e attivisti, sindacalisti, parlamentari, giuristi e movimenti sociali provenienti da tutto il mondo. Tra le voci più autorevoli vi erano la Relatrice Speciale Onu Francesca Albanese, il parlamentare britannico Jeremy Corbyn, l'attivista della Global Sumud Flotilla Thiago Avila, il cofondatore del movimento Bds Omar Barghouti. In questo contesto, Censi ha portato l'esperienza di...