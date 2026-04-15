50 anni dell’impresa Bernini & Dragonetti di Bucine e passaggio di testimone ad un giovane 23enne

L’impresa Bernini & Dragonetti di Bucine ha celebrato i suoi cinquant’anni di attività nel settore dei serramenti. In occasione di questa ricorrenza, è stato annunciato il passaggio di gestione a un giovane di 23 anni, segnando un momento importante per la continuità dell’azienda e il suo ruolo nello sviluppo locale. La storica impresa ha contribuito al panorama imprenditoriale del territorio per mezzo secolo.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Valore imprenditoriale, continuità aziendale e contributo allo sviluppo del territorio: questi i tratti distintivi dell’impresa Bernini & Dragonetti che festeggia i 50 anni di attività nel settore dei serramenti. Un traguardo importante che CNA ha voluto celebrare nella sede del Valdarno con una targa alla presenza dei presidenti CNA Arezzo Fabio Mascagni e CNA Valdarno Paolo Pernici insieme ai dirigenti e al personale di vallata. “Un esempio di continuità aziendale per un’impresa che ha saputo coniugare esperienza e innovazione - spiega il presidente Paolo Pernici – Bernini & Dragonetti testimonia come il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 50 anni dell’impresa Bernini & Dragonetti di Bucine e passaggio di testimone ad un giovane 23enne Notizie correlate Sanremo, ad Rai: “Passaggio testimone a De Martino in diretta atto generosità di Conti”(Adnkronos) – La scelta del passaggio di consegne all'Ariston fra Carlo Conti e Stefano De Martino durante la finale del Festival di Sanremo 2026 è... Nicolò e il passaggio di testimone a Sanremo: dall’eliminazione di Amadeus ad Amici alla premiazione di Carlo ContiNicolò, fresco vincitore della sezione Nuove Proposte con "Laguna" a Sanremo 2026, chiude il suo primo cerchio nella carriera: dall'eliminazione di...