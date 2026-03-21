Morti in un frontale tra moto e taxi a Milano | Il 23enne alla guida della Kawasaki avrebbe bruciato il rosso
Una giovane di 23 anni alla guida di una Kawasaki sarebbe passata con il semaforo rosso prima di scontrarsi con un taxi a Milano. L’incidente si è verificato durante la notte e ha causato la morte di entrambi i coinvolti. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i due conducenti non c’è stato niente da fare.
Sarebbe passato con il semaforo rosso, il conducente della moto Kawasaki che si è scontrato con un taxi questa notte a Milano. I due ventenni in sella alla moto sono morti sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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