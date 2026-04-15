Da oggi si può richiedere il bonus bebè
Da oggi è possibile presentare le domande per il bonus bebè destinato ai nati nel 2026. Il contributo, di mille euro, mira a fornire un sostegno finanziario alle famiglie durante i primi mesi di vita del bambino. Le richieste possono essere fatte attraverso le modalità indicate dalle autorità competenti, che hanno approvato l’erogazione del beneficio per i nuovi nati di quest’anno.
Via libera alle richieste dei bonus per i nuovi nati 2026, un contributo da mille euro per offrire un supporto immediato alle famiglie nei primi mesi del bambino. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
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