Bonus mobili 2026 con cambio della caldaia si può richiedere?

Il bonus mobili 2026 può essere richiesto in presenza di interventi di ristrutturazione che prevedano l’acquisto di mobili e complementi d’arredo. Tuttavia, non spetta nel caso di sostituzione della caldaia o di impianti di climatizzazione alimentati da combustibili fossili, poiché tali interventi non rientrano tra le spese ammesse per il beneficio. È importante verificare le condizioni specifiche previste dalla normativa vigente.

Il bonus mobili non può essere più richiesto se l’intervento edilizio riguarda esclusivamente la sostituzione della caldaia e, più in generale, gli impianti di climatizzazione invernale con modelli alimentati da combustibili fossili. Nelle ultime ore, infatti, l’Agenzia delle entrate ha rivisto le proprie indicazioni ufficiali, recependo le novità introdotte dalla direttiva europea sulle Case green. In precedenza, la sostituzione della caldaia era classificata come manutenzione straordinaria e permetteva di trainare l’incentivo per mobili e grandi elettrodomestici. Tuttavia, la pubblicazione della nuova guida esclude esplicitamente questi interventi dal novero di quelli agevolabili. 🔗 Leggi su Lettera43.it

