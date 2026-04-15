Mediocredito Centrale ha approvato un prestito superiore ai 2,19 milioni di euro destinato a Cogefeed. Il finanziamento riguarda la costruzione di tre impianti agrivoltaici situati nelle province di Potenza e Salerno. La somma concessa ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di queste infrastrutture nel settore energetico. I progetti prevedono l’installazione di sistemi che combinano attività agricole e produzione di energia solare.

Mediocredito Centrale ha concesso un finanziamento da oltre 2,19 milioni di euro a Coge per la realizzazione di 3 impianti agrivoltaici nelle province di Potenza e di Salerno. Ogni impianto avrà una potenza da 1 Mw e sarà realizzato con un contributo del Pnrr per il 40% a fondo perduto con tariffa fissa per 20 anni. I comuni interessati sono quelli lucani di Tito e Pignola e quello campano di Controne. Quest'ultimo entrerà a far parte della configurazione di autoconsumo diffuso della Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) 'Renewable Energy Foundation'. "L'agrivoltaico - commenta il responsabile commerciale di Mediocredito Centrale Piero Ferettini - rappresenta una soluzione strategica capace di coniugare produzione agricola e transizione energetica".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Mediocredito Centrale oltre 2milioni a Cogefeed per l'agrivoltaico

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