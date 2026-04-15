A Boscoreale è stato inaugurato il Centro Giornalistico e Culturale Impastato – Siani, un progetto nato dalla trasformazione di un'area precedentemente legata a attività illecite. La struttura si propone come uno spazio dedicato a iniziative culturali e giornalistiche, con l’obiettivo di promuovere l’educazione e l’informazione nella comunità locale. La nascita del centro rappresenta un passaggio significativo per il territorio, che mira a riqualificare un luogo precedentemente associato a problemi di criminalità.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nasce a Boscoreale un importante progetto culturale: il Centro Giornalistico e Culturale Impastato – Siani. Questo nuovo spazio è frutto della valorizzazione di un bene confiscato alla criminalità, un simbolo di legalità e impegno sociale. Inaugurato l’11 aprile 2026, il Centro rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata. È il primo spazio confiscato dalla Camorra e offre ai cittadini diverse risorse, tra cui una biblioteca, una sala per podcast e il set della webtv Volwer.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Da luogo di malavita a centro culturale: nasce il Centro Giornalistico Impastato-Siani a Boscoreale.

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