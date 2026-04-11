È stato inaugurato un nuovo centro dedicato al giornalismo e alla cultura, chiamato Impastato-Siani. Si tratta di uno spazio che funge da laboratorio multimediale, pensato per promuovere l’apprendimento e la sperimentazione di varie tecniche comunicative. Il centro si propone come un punto di riferimento per attività educative e culturali, offrendo agli utenti strumenti per approfondire le proprie competenze nel campo dell’informazione. La struttura si trova in una sede accessibile alla comunità locale.

Tempo di lettura: 5 minuti Un laboratorio multimediale, un luogo dedicato al sapere e dove si sperimentano diverse forme di comunicazione. È stato inaugurato questa mattina il “Centro Giornalistico e Culturale Impastato-Siani” all’interno di un bene confiscato alla camorra a Boscoreale (Na). Un unicum in Italia: è il primo spazio sottratto alle mafie che al suo interno ospita la biblioteca comunale, una moderna sala podcast, il set della webtv Volwer e aree dedicate allo studio e all’avvicinamento alla lettura dei più piccoli. L’evento si inserisce nella due giorni di promozione della legalità “Sulle orme di Peppino e Giancarlo” tra.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nasce il Centro Giornalistico e culturale Impastato-Siani

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