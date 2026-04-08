Sabato 11 aprile alle ore 11 si terrà l’inaugurazione del Centro Giornalistico e Culturale intitolato ai giornalisti Impastato e Siani, ospitato in un bene confiscato a Boscoreale. Il centro include una webtv, una sala podcast e una biblioteca comunale, creando un polo dedicato all’informazione e alla cultura. L’evento prevede il taglio del nastro e l’apertura ufficiale della struttura.

Tempo di lettura: 2 minuti A Boscoreale ospita polo dell’informazione con webtv, sala podcast e biblioteca comunale Si terrà sabato 11 aprile alle ore 11 il taglio del nastro per il Centro Giornalistico e Culturale intitolato alla memoria dei giornalisti Peppino Impastato e Giancarlo Siani. Nell’ex locale commerciale, confiscato alla camorra nel comune di Boscoreale (Na) e dato in gestione all’associazione Eiraionos Aps, è stata allestita una sala podcast, il set della webtv Volwer, una sala conferenze, la biblioteca comunale e un punto lettura per bambini. Il Centro Impastato-Siani, “un unicum in Italia per i servizi offerti tra informazione e cultura in un bene confiscato”, è stato affidato dall’Ente comunale alla compagine sociale con l’obiettivo di destinarlo a “Biblioteca – Centro di educazione alla lettura”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In un bene confiscato il centro giornalistico e culturale ‘Impastato-Siani’

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