Simulano una sparatoria con pistola a salve in strada a Cologno al Serio | denunciati due 20enni

Due giovani di 20 e 23 anni hanno simulato una sparatoria in strada a Cologno al Serio, usando una pistola a salve. La scena ha spaventato passanti e automobilisti, che hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno identificato i due ragazzi, che ora rischiano una denuncia per aver messo in allarme la gente senza motivo.

Milano, 7 febbraio 2026 – Simulano una sparatoria in strada utilzzando una pistola a salve, ma finiscono nei guai: denunciati due giovani di 20 e 23 anni. La vicenda è avvenuta nella notte del 29 gennaio scorso a Cologno al Serio, comune della Bergamasca. A far luce sull'episodio sono stati i carabinieri della stazione di Urgnano dopo numerose segnalazioni pervenute al numero di emergenza 112 Nue: in molti parlavano di una sparatoria in strada. Recuperate le immagini del sistema di videosorveglianza urbana, i militari hanno potuto vedere quanto accaduto: la telecamere aveva ripreso uno dei due giovani, il 20enne, esplodere dei colpi in direzione del 23enne, che era a bordo di un'auto.

