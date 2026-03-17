crisi climatica boom di eventi estremi che minacciano le foreste

Un rapporto recente segnala un aumento degli eventi estremi come incendi, tempeste e infestazioni di insetti come il bostrico che colpiscono le foreste europee. Si prevede che queste calamità possano raddoppiare entro la fine del secolo, mettendo sotto pressione gli ecosistemi forestali del continente. La situazione si sta aggravando e richiede attenzione immediata.

Incendi, tempeste e infestazioni di insetti xilofagi come il bostrico che colpiscono le foreste europee potrebbero raddoppiare entro il 2100. A certificarlo uno studio internazionale pubblicato sulla rivista ‘Science’ a cui ha partecipato anche l’Italia con l’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche ( Cnr-Isafom ). La ricerca. Gli scienziati hanno integrato oltre trent’anni di osservazioni satellitari, raccolte tra il 1986 e il 2020, con simulazioni avanzate degli ecosistemi forestali condotte in circa 13mila siti distribuiti nel continente. Il database ottenuto – circa 135 milioni... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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