Iren utile record e pioggia di milioni per Genova | quanto incassa il Comune e cosa cambia per i cittadini

Oltre 30 milioni di euro nelle casse del Comune di Genova e 600 nuovi ingressi in azienda: tutti i dettagli del bilancio 2025 approvato dal CdA di Iren Il Consiglio di amministrazione di Iren ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, che registra una crescita di tutti i principali indicatori economici. Lo si legge in una nota dell'azienda nelle scorse ore. L'utile netto è salito a 301 milioni di euro, con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente, mentre il margine operativo lordo si è attestato a 1.353 milioni di euro, in aumento del 6%. Dai dividendi, il Comune di Genova incasserà circa circa 34 milioni di euro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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