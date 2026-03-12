Bere vino rosso può prevenire le malattie cardiovascolari | ecco cosa dice lo studio spagnolo

Uno studio condotto in Spagna suggerisce che bere un bicchiere di vino rosso può avere effetti positivi sul sistema cardiovascolare. La ricerca ha analizzato i benefici del consumo moderato di questa bevanda, evidenziando un possibile ruolo nel migliorare la salute del cuore. I risultati sono stati pubblicati e condivisi dagli autori dello studio, che confermano la correlazione tra vino rosso e benessere cardiaco.

Un bicchiere di vino rosso può far bene al sistema cardiovascolare. Il vecchio detto che ormai circola da tempo, soprattutto in Italia, ha trovato finalmente anche un riscontro scientifico. Un recente studio spagnolo, pubblicato sull' European Heart Journal, ha registrato che un moderato consumo di vino può evitare che si verifichino gravi problemi al cuore, tra cui ictus ischemici ed emorragici. Si tratta di un prodotto che, se assunto in dosi minime, può fare bene. A maggior ragione se inserito in quella che viene comunemente chiamata "dieta mediterranea". I partecipanti dello studio che seguivano il regime alimentare europeo hanno mostrato una diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari fino al 50%, rispetto a quelli che non seguivano la corretta alimentazione o non bevevano affatto.