Cuore e prevenzione | a Brindisi due giornate di alta formazione

Da brindisireport.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brindisi si svolgono due giornate dedicate alla formazione nel settore cardiovascolare, con incontri che prevedono confronti tra professionisti, aggiornamenti su tecniche e metodologie e discussioni sui temi più rilevanti della cardiologia contemporanea. L’evento coinvolge esperti del settore e si propone di fornire strumenti pratici per affrontare le sfide cliniche attuali, con un focus particolare sulla prevenzione e la cura delle patologie cardiache.

BRINDISI – Due giornate di confronto scientifico, aggiornamento e formazione per affrontare le principali sfide della cardiologia moderna. Il 16 e 17 aprile la sala convegni dell’Autorità portuale ospiterà un importante congresso medico dedicato alle patologie cardiovascolari, con la.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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