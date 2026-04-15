Cuore e prevenzione | a Brindisi due giornate di alta formazione

A Brindisi si svolgono due giornate dedicate alla formazione nel settore cardiovascolare, con incontri che prevedono confronti tra professionisti, aggiornamenti su tecniche e metodologie e discussioni sui temi più rilevanti della cardiologia contemporanea. L’evento coinvolge esperti del settore e si propone di fornire strumenti pratici per affrontare le sfide cliniche attuali, con un focus particolare sulla prevenzione e la cura delle patologie cardiache.

BRINDISI – Due giornate di confronto scientifico, aggiornamento e formazione per affrontare le principali sfide della cardiologia moderna. Il 16 e 17 aprile la sala convegni dell’Autorità portuale ospiterà un importante congresso medico dedicato alle patologie cardiovascolari, con la.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Montevarchi ospita due giornate di formazione per Polizia locale e SuapArezzo, 14 febbraio 2026 – Montevarchi ospita due giornate di formazione per Polizia locale e Suap. Due giornate dedicate alla prevenzione organizzate da Ant: screening gratuitiGiovedì 16 e venerdì 17 aprile, grazie ai volontari della delegazione "Rosanna Lodeserto", appuntamento con la prevenzione dei tumori mammari e con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Villa Augusta una giornata dedicata alla prevenzione con controlli gratuiti; Una vela per il cuore, screening gratuiti di prevenzione cardiovascolare al Giglio; Running Heart torna a Bari, screening gratuiti per cuore e diabete; Semaglutide, Nice estende l’uso alla prevenzione cardiovascolare. Il Truck Tour Banca del Cuore fa tappa a Polistena: prevenzione cardiologica gratuita per tuttiPOLISTENA Un ambulatorio su ruote che attraversa l’Italia per portare la prevenzione cardiologica tra la gente. Il Truck Tour Banca del Cuore, è già in viaggio e dopo le prime tappe già realizzate s ... corrieredellacalabria.it Cuore e prevenzione: la sfida si gioca sul territorioTonina: «Reti integrate e sanità di prossimità per ridurre l’impatto delle patologie cardiovascolari» ... ladigetto.it Crescono in modo sostenuto i trapianti in Puglia: nel 2025 si è registrato il 32,7% in più. Cuore, fegato, reni gli organi più trapiantati. Tuttavia resta alto il numero di opposizioni alla donazione: 34%. L'appello di Giulia, 25 anni: "Donate, senza il trapianto oggi n facebook Sentirsi soli potrebbe aumentare il rischio di malattie delle valvole del cuore. Studio su 463.000 adulti. Gli effetti della solitudine solo in parte sono spiegati dai cattivi stili di vita. #ANSA x.com