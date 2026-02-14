Montevarchi ospita due giornate di formazione per Polizia locale e Suap
Montevarchi organizza due giornate di formazione per Polizia locale e Suap, per aggiornare gli operatori sulle norme relative alla somministrazione di alimenti e bevande e alla gestione degli spettacoli pubblici. La città ha deciso di investire in questa attività per migliorare la preparazione degli agenti e delle figure coinvolte. Durante gli incontri, i partecipanti analizzeranno casi pratici e verranno fornite nuove indicazioni per applicare le regole sul campo.
Arezzo, 14 febbraio 2026 – . Focus su somministrazione di alimenti e bevande e pubblico spettacolo. Si svolgeranno lunedì 16 e martedì 24 febbraio, presso la Sala Filanda della Ginestra Fabbrica della Conoscenza, due giornate di studio e di formazione dedicate agli agenti di Polizia locale e agli operatori SUAP, promosse dall’Amministrazione comunale di Montevarchi su temi di particolare rilevanza per l’attività amministrativa degli enti locali. Al centro degli incontri, normative e procedure relative alla “Somministrazione di alimenti e bevande” e al “Pubblico spettacolo”, ambiti che riguardano il controllo del territorio, la tutela dei consumatori, ma anche decoro, legalità e sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ortona ospita la Festa regionale della polizia locale: riconoscimenti e cerimonie in onore di San Sebastiano
Il 20 gennaio, a Ortona, si terrà la seconda edizione della Festa regionale della polizia locale, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono del corpo.
Montevarchi, individuato un pirata della strada. Chiassai: “Lavoro eccellente della polizia locale”
Il Comune di Montevarchi ha individuato un pirata della strada, grazie all’efficace intervento della polizia locale.
Paleoarte e comunicazione scientifica protagoniste al Museo Paleontologico di MontevarchiArezzo, 14 novembre 2025 – Paleoarte e comunicazione scientifica protagoniste al Museo Paleontologico di Montevarchi. Sabato 15 e domenica 16 novembre il Museo Paleontologico di Montevarchi ospiterà ... lanazione.it
! Stasera, Martedì 10 Febbraio, un super-derby al palazzetto. La nostra DR2 ospita Reggello, allenata da un montevarchino e fidessino doc, Giorgio Corsi. Inoltre Reggello è proprio sotto di noi in classifica, vincere per loro vorrebbe dire facebook