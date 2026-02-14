Montevarchi ospita due giornate di formazione per Polizia locale e Suap

Montevarchi organizza due giornate di formazione per Polizia locale e Suap, per aggiornare gli operatori sulle norme relative alla somministrazione di alimenti e bevande e alla gestione degli spettacoli pubblici. La città ha deciso di investire in questa attività per migliorare la preparazione degli agenti e delle figure coinvolte. Durante gli incontri, i partecipanti analizzeranno casi pratici e verranno fornite nuove indicazioni per applicare le regole sul campo.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – . Focus su somministrazione di alimenti e bevande e pubblico spettacolo. Si svolgeranno lunedì 16 e martedì 24 febbraio, presso la Sala Filanda della Ginestra Fabbrica della Conoscenza, due giornate di studio e di formazione dedicate agli agenti di Polizia locale e agli operatori SUAP, promosse dall'Amministrazione comunale di Montevarchi su temi di particolare rilevanza per l'attività amministrativa degli enti locali. Al centro degli incontri, normative e procedure relative alla "Somministrazione di alimenti e bevande" e al "Pubblico spettacolo", ambiti che riguardano il controllo del territorio, la tutela dei consumatori, ma anche decoro, legalità e sicurezza.