Cuneo operaio precipita dal cantiere | soccorsi rapidi per il ferito

Un operaio è stato trasportato in ospedale a Cuneo dopo essere caduto da un’impalcatura nel corso della mattinata di mercoledì 15 aprile 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure prima di trasferire il ferito in struttura. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti. La zona dell’incidente è stata messa in sicurezza dai tecnici.

Un lavoratore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cuneo dopo essere precipitato da un’impalcatura nella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 11 in un cantiere situato in via Piave, dove l’uomo ha subito una caduta dall’altezza di circa due metri e mezzo dopo uno scivolamento mentre si trovava impegnato in attività in quota. Intervento dei soccorsi e dinamica del sinistro. I sanitari del 118 sono giunti tempestivamente sul luogo del cantiere per prestare le prime cure al ferito. Per gestire la complessità della situazione, è stata necessaria la collaborazione dei Vigili del Fuoco, che hanno impiegato sul posto sia l’autoscala sia la squadra Saf.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuneo, operaio precipita dal cantiere: soccorsi rapidi per il ferito Leggi anche: Infortunio in un cantiere edile. Precipita da 3 metri: operaio ferito Operaio precipita dal cantiere, i sindacati: «Più controlli, sicurezza e prevenzione»Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Ancona intervengono dopo l'ennesimo indortunio sul lavoro avvenuto ieri al porto ANCONA- Dopo l’infortunio...