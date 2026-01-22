Acri-Adsi intesa per la tutela di 46 mila dimore storiche nei piccoli centri

Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa e Adsi – Associazione Dimore Storiche Italiane ets hanno sottoscritto un'intesa per promuovere forme di collaborazione tra le rispettive associate, con l'obiettivo di rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle dimore storiche, in particolare nei piccoli centri e nelle aree interne. L'intesa riguarda un patrimonio di oltre 46 mila dimore storiche – tra palazzi, residenze, giardini, ville e castelli – che costituisce un insieme diffuso di testimonianze storico-artistiche private, parte integrante non solo dell'identità culturale italiana ma anche dell'economia dei territori, come poli di attrazione distribuiti su tutto il Paese.

