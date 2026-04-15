Cultura Lollobrigida | Dimore storiche motore di turismo e sviluppo territoriale

Da iltempo.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia possiede un patrimonio di dimore storiche che, secondo un rappresentante ufficiale, contribuiscono al turismo e allo sviluppo del territorio. In occasione di un evento a Roma, è stato sottolineato come queste strutture siano un elemento chiave per promuovere l’immagine del paese all’estero. La discussione si è concentrata sull'importanza di valorizzare questi beni per attrarre visitatori e sostenere l’economia locale.

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “L'Italia è la nazione della bellezza e dobbiamo saperla rappresentare per attrarre ancora più turisti. Abbiamo dimore storiche straordinarie e c'è chi le cura. Oggi, però, l'economia è cambiata e le istituzioni devono essere vicine anche alla proprietà privata, affinché queste realtà possano essere offerte al meglio e continuare a garantire la tenuta del territorio.” Ha dichiarato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, intervenuto alla 49esima Assemblea dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, dal titolo “Patrimonio privato, valore pubblico: il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese”, tenutasi a Roma al Teatro Argentina.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Cultura, Lollobrigida: "Dimore storiche motore di turismo e sviluppo territoriale"

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