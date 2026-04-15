Si torna a parlare del Litorale Pisano con un’iniziativa dedicata a cultura e sport sul mare. Dopo il successo della prima edizione a Marina di Pisa, l’evento si ripete con l’obiettivo di promuovere le diverse caratteristiche del territorio durante tutto l’anno. La manifestazione mira a far conoscere le attività e le attrattive locali attraverso eventi e iniziative che coinvolgono la comunità e i visitatori.

Valorizzare il Litorale Pisano in ogni periodo dell’anno, questo è il nostro obiettivo" Dopo il successo della prima edizione a Marina di Pisa, torna l’iniziativa che ha come scopo quello di promuovere e far conoscere il Litorale Pisano nelle sue diverse declinazioni. Sabato 18 aprile a partire dalle 15.30, sarà la terrazza del Bagno Roma ad ospitare " La mia Tirrenia ", appuntamento ideato e organizzato dall’ Associazione I Cavalieri in collaborazione con Confcommercio Pisa, con il patrocinio di Comune di Pisa e Pro Loco Litorale Pisano. "‘La mia Tirrenia’ è un evento socio culturale molto importante" dichiara Daniele Conti, Presidente Associazione I Cavalieri: "una giornata di cultura, sport, musica e cucina, per un pomeriggio inclusivo e speciale da trascorrere insieme".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cultura e sport sul mare. Tirrenia protagonista: "Valorizziamo il litorale"

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