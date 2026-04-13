Reggio Calabria | maratona ecologica sul litorale per salvare il mare

Questa mattina, lungo il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, si tiene una maratona ecologica dedicata alla salvaguardia del mare. L’evento, chiamato Giornata del Mare e della cultura marinara, coinvolge volontari e cittadini che si sono radunati per attività di pulizia e sensibilizzazione. La manifestazione si svolge nel centro della città, con partecipazione di diverse associazioni e istituzioni locali.

Lungo il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si sta svolgendo in questa mattina di lunedì 13 aprile 2026 la Giornata del Mare e della cultura marinara. L'iniziativa, che vede protagonista la Direzione Marittima della Guardia Costiera, riunisce diverse realtà locali per promuovere la consapevolezza ambientale e il legame con l'ecosistema marino tra attività di pulizia e competizioni veliche. Un fronte comune per la tutela del litorale reggino La partecipazione al progetto non si limita alle so .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: maratona ecologica sul litorale per salvare il mare Disastro ambientale sul litorale di Giugliano, il canale “Pacchianella” resta una bomba ecologicaProsegue il disastro ambientale nei canali lungo la fascia costiera di Giugliano. Leggi anche: Il mare si "mangia" Torre Flavia: l'allarme della Regione per salvare il simbolo del litorale nord