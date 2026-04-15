Cucine di tutto il mondo riunite per sostenere l’agroalimentare

Dal 11 al 14 maggio si svolge a Milano la fiera Tuttofood, un evento dedicato alle cucine di tutto il mondo e al settore agroalimentare. La manifestazione si tiene nel quartiere fieristico di Rho Fiera, coprendo 85 mila metri quadrati distribuiti in dieci padiglioni. Sono attesi circa 5.000 espositori provenienti da diversi Paesi, pronti a presentare prodotti e novità del settore alimentare internazionale.

Dall'11 al 14 maggio torna Tuttofood Milano nel quartiere fieristico milanese di Rho Fiera, con 10 padiglioni e 85mila metri quadrati sold out pronti ad accogliere circa 5.000 espositori, 4.000 top buyer e oltre 100mila visitatori professionali da 80 Paesi, a dispetto dei rischi che una situazione geopolitica incandescente non smette di creare. Numeri che corrispondono a crescite a doppia cifra rispetto all'edizione 2025: +15% di superficie espositiva netta, + 20% di espositori, + 20% Tpo (Trade Promotion Organisation), + 33 % buyer. Il Continente più rappresentato è quello europeo per il 42% mentre il restante 58% si suddivide tra America Latina (9%), Far East e Asean (15%), Middle East (6%), Nord America (21%) e un 7% Resto del Mondo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cucine di tutto il mondo riunite per sostenere l’agroalimentare Tuttofood: cucina italiana e cucine di tutto il mondo per dare risposte a un sistema alimentare sotto pressioneDall’11 al 14 maggio 2026 torna TUTTOFOOD Milano nel quartiere fieristico milanese di Rho Fiera, con 10 padiglioni e 85mila metri 2 netti sold out... Leggi anche: Al Mercato Trionfale cucine da tutto il mondo, nuovi bistrot e un nodo irrisolto