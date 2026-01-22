al mercato trionfale cucine da tutto il mondo nuovi bistrot e un nodo irrisolto

Al Mercato Trionfale si incontrano cucine di tutto il mondo, offrendo un’ampia varietà di proposte gastronomiche. Tra box thailandese, raviolerie cinesi, sushi e poke, si trovano anche specialità regionali come arrosticini abruzzesi e brasati piemontesi. Un luogo ricco di sapori diversificati, che riflette la varietà culinaria e culturale del nostro paese, anche se alcune questioni rimangono ancora irrisolte.

C’è un box thailandese e una ravioleria cinese. C’è il sushi e anche il poke. Ci sono gli arrosticini abruzzesi e i brasati piemontesi. C’è la cucina salentina e il cuscus siciliano. E naturalmente le eccellenze romane e laziali. Parliamo del Mercato Trionfale (in via Andrea Doria), il mercato coperto più grande d’Europa (8.800 mq) e forse il più bello della città, oggetto di una profonda ristrutturazione nel 2009, dove molti romani vanno a fare la spesa. Da qualche tempo l’hanno scoperto anche i turisti: il Vaticano e i suoi musei sono vicini e alcuni tour comprendono una sortita qui. Ma sono soprattutto i romani a essersi accorti delle nuove aperture: box con piccoli bistrot dove si può pranzare e, a volte, anche cenare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

