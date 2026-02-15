Mensa ospedale è guerra Cisl | Cucine da incubo L’Ausl replica con sdegno | Non è questa la verità
La Cisl denuncia le condizioni delle cucine dell’ospedale Santa Maria, accusando il servizio di essere in condizioni critiche e definendo le cucine
È polemica al calor bianco tra la Cisl e l’ Ausl. Motivo dello scontro, le condizioni di lavoro degli operatori delle cucine del Santa Maria. Il sindacato parla di ’cucine da incubo’; l’Azienda sanitaria risponde sdegnata e ricorda che "il confronto non può prescindere da una rappresentazione fedele alla realtà". Tra le criticità evidenziate dalla Cisl, quella del " documento di valutazione dei rischi, non più aggiornato dal 2015, nonostante i continui cambiamenti del servizio e i nuovi carichi di lavoro che si sono andati aggiungendo. Parliamo di ben 38 lavoratori, tutti dipendenti Ausl, tra loro anche colleghi con limitazioni fisiche ignorate dai carichi di lavoro estremi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti discussi: Mensa ospedale, è guerra. Cisl: Cucine da incubo. L’Ausl replica con sdegno: Non è questa la verità; Ausl: Mensa, dai sindacati ipotesi infondate.
Mensa ospedale, è guerra. Cisl: Cucine da incubo. L’Ausl replica con sdegno: Non è questa la veritàIl sindacato denuncia macchinari vetusti e carichi di lavoro insostenibili ’Esterrefatta’ la direzione dell’Azienda sanitaria, che respinge le accuse Ogni eventuale ampliamento dell’attività vedrà un ... ilrestodelcarlino.it
Pavia, scarafaggi al San Matteo: avviata la bonifica della cucina, i pasti garantiti da una mensa esternaPessima figura: il sindacato chiede un incontro con la dirigenza. Si vuole capire come sia potuto accadere e come era monitorata la condizione igienica della struttura ... msn.com
Vasto, si allarga la polemica sul servizio mensa all'ospedale di Vasto Ancora polemiche sulle criticità dei pasti serviti all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. La Asl assicura che presto la situazione migliorerà, nel frattempo sono scattati controlli sulla qual facebook