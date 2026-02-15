Mensa ospedale è guerra Cisl | Cucine da incubo L’Ausl replica con sdegno | Non è questa la verità

La Cisl denuncia le condizioni delle cucine dell’ospedale Santa Maria, accusando il servizio di essere in condizioni critiche e definendo le cucine

È polemica al calor bianco tra la Cisl e l’ Ausl. Motivo dello scontro, le condizioni di lavoro degli operatori delle cucine del Santa Maria. Il sindacato parla di ’cucine da incubo’; l’Azienda sanitaria risponde sdegnata e ricorda che "il confronto non può prescindere da una rappresentazione fedele alla realtà". Tra le criticità evidenziate dalla Cisl, quella del " documento di valutazione dei rischi, non più aggiornato dal 2015, nonostante i continui cambiamenti del servizio e i nuovi carichi di lavoro che si sono andati aggiungendo. Parliamo di ben 38 lavoratori, tutti dipendenti Ausl, tra loro anche colleghi con limitazioni fisiche ignorate dai carichi di lavoro estremi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

