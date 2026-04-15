Su TikTok sta emergendo una nuova tendenza che riguarda le cosiddette “cucine fantasma”, ovvero attività di ristorazione che operano senza un locale fisico aperto al pubblico. Di recente sono stati individuati tre soggetti coinvolti in questa pratica, tra cui un individuo proveniente dalla zona di Cavriglia, considerato il presunto “regista” di questa operazione. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di questa attività non autorizzata.

Ormai su TikTok non si balla soltanto: c’è pure chi prova a rifilarti la cucina. peccato che sia tutta fumo e niente fornelli. E infatti una signora di Aquino (Frosinone) c’è cascata, tirando fuori 250 euro per un affare che pareva d’oro e invece era ‘na bella sòla. La storia parte a fine marzo, quando la donna vede st’ annuncio: cucina nuova, prezzo stracciato, roba che uno dice “o è fortuna o c’è la fregatura”. E infatti. indovina un po’? C’era la fregatura. I tizi, belli convincenti, le fanno fare la ricarica su una Postepay e appena incassano. puff! Spariti come neve al sole. Annuncio chiuso, chat mute, fine della storia. Ma stavolta ai furbetti gli è andata male.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Cucina fantasma su TikTok, sgamati tre furbetti: c’è pure un “regista” da Cavriglia

Truffa su TikTok: vendono una finta cucina e spariscono. Denunciate tre personeLe piattaforme social si confermano, purtroppo, un terreno fertile per i raggiri telematici.

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