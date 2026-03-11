A Avellino, quattro persone sono state denunciate per truffa aggravata e tentata truffa. Le vittime sono state ingannate attraverso messaggi su WhatsApp e social network, con trappole che coinvolgevano finti parenti e negozi inesistenti. Le indagini hanno portato alla scoperta di questi raggiri messi in atto dai sospettati, che sono stati identificati e segnalati alle autorità competenti.

Quattro persone denunciate per truffa aggravata e tentata truffa ad Avellino. Gli episodi sono stati accertati grazie a un’attività investigativa che ha permesso di individuare i responsabili, i quali hanno agito sfruttando la fiducia delle vittime tramite messaggi ingannevoli e annunci online. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Avellino ha portato avanti un’attività investigativa che ha condotto alla denuncia di tre persone per tentata truffa ai danni di un 65enne. Gli indagati sono riusciti a prendere il controllo di un profilo WhatsApp appartenente alla vittima e, fingendosi un familiare, hanno inviato messaggi in cui simulavano una situazione di emergenza, chiedendo denaro con urgenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trappole su WhatsApp e TikTok, smascherati i truffatori del finto parente e dei negozi fantasma ad Avellino

Articoli correlati

Truffe su WhatsApp e al telefono: dal finto agente assicurativo al parente bisognoso, a cosa fare attenzioneRavenna, 20 gennaio 2026 – Tre persone denunciate per truffa nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna.

Su WhatsApp l'ultima trovata dei truffatori: cosa si rischia rispondendo al messaggioÈ su Whatsapp che sta circolando l’ultima trappola escogitata dai truffatori di professione: a farne denuncia è l’associazione Codici che invita...

Altri aggiornamenti su Trappole su WhatsApp e TikTok...

Temi più discussi: Votate la piccola ballerina: su WhatsApp impazza la truffa della danza, così vi rubano l’identità; A Cuorgnè e Rivara le trappole del falso nipote e del figlio bloccato a Dubai; Polizze RC Auto false, prezzi stracciati e trappole online: ecco come difendersi | Quattroruote.it; Truffe con intelligenza artificiale: l’allarme Codacons su Whatsapp e Telegram.

Chiamate spam e poi il messaggio-trappola: così il Ghost Pairing ruba l’identità WhatsAppIl Ghost Pairing è una delle truffe più insidiose che stanno circolando su WhatsApp: sfrutta chiamate spam, messaggi ingannevoli e la funzione dei dispositivi collegati per consentire ai criminali di ... ilsole24ore.com

Truffe su WhatsApp: la guida per evitare tutte le trappoleLe truffe su WhatsApp continuano ad aumentare e a colpire utenti di tutte le età. Il problema di questi raggiri è che in molti casi sono difficili da scoprire ... tecnoandroid.it

Come evitare trappole - facebook.com facebook

CartoonNetIT: Boreas contro le trappole esplosive #LanaBarbalunga #CartoonNetwork #shorts x.com