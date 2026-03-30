Teheran | Colpiremo le case dei funzionari di Usa e Israele E Madrid sfida gli Usa | spazio aereo chiuso ai voli militari

Da ilgiornale.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione tra Iran, Israele e Stati Uniti si intensifica, con minacce di attacchi alle proprietà dei funzionari statunitensi e israeliani in Iran. Nel frattempo, Madrid ha deciso di chiudere lo spazio aereo ai voli militari provenienti da queste due nazioni. Le dichiarazioni pubbliche e le misure adottate indicano un aumento delle tensioni nella regione, mentre il conflitto si espande coinvolgendo diversi attori.

Escalation tra Usa, Israele e Iran: Teheran conferma la morte del comandante dei Pasdaran Tangsiri, mentre Trump valuta il sequestro di uranio e ipotizza l’occupazione dell’isola di Kharg Sale ancora la tensione in Medio Oriente. Nella diretta di oggi si intrecciano conferme, indiscrezioni e dichiarazioni che mostrano un conflitto sempre più ampio tra Iran, Israele e Stati Uniti. L'Iran ha dichiarato di voler colpire le abitazioni di funzionari militari e politici statunitensi e israeliani nella regione. Lo riporta SkyNews citando il portavoce dell'esercito iraniano, il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari, che ha parlato di possibile rappresaglia per i bombardamenti effettuati dai due Paesi contro le abitazioni in Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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