Cuba ‘El Cangrejo’ e ‘El Tuerto’ | la nuova generazione Castro che negozia con Trump

Una nuova generazione di membri della famiglia Castro sta portando avanti negoziati con l'amministrazione americana di Trump, secondo quanto riferito. Due figure sono state identificate come protagonisti di questa fase, nota come ‘El Cangrejo’ ed ‘El Tuerto’. La questione riguarda il ruolo di questa famiglia nell'orientare le decisioni e le relazioni diplomatiche dell'isola. Le trattative sono state oggetto di attenzione in vari media, senza però dettagli sui contenuti specifici.

(Adnkronos) – "Il futuro dell'isola dipende da questa famiglia, è una monarchia". Così il giornalista cubano in esilio, Abraham Jimenez Enoa, sintetizza con il Wall Street Journal come l'offensiva di Donald Trump contro "il regime fallito" di Cuba che il presidente afferma di voler far cadere in realtà abbia invece rinsaldato la presa del potere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Cuba-Usa, si negozia. A trattare Raúl Castro e il suo cerchio magicoL’Avana strangolata conferma i contatti C’è anche l’ipotesi di risarcimenti alle aziende nazionalizzate dalla Rivoluzione. El Center . Teater Attiv el fa scolae Fabio Wolf El teater a l’è on foeugh sacher ch’el te ciappa denter fin de fiolitt.