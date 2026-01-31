El Center Teater Attiv el fa scola

A El Center, Teater Attiv ha aperto le iscrizioni per il nuovo corso di recitazione. Fabio Wolf, il direttore, spiega che il teatro è come un fuoco che ti prende e non ti lascia più. Per chi ha talento naturale, recitare viene facile, ma serve anche una scuola che insegni a usare quella dote nel modo giusto. Così, il teatro diventa un mestiere, e chi ha passione può imparare a salire sui palchi con sicurezza.

e Fabio Wolf El teater a l’è on foeugh sacher ch’el te ciappa denter fin de fiolitt. Recità a l’è on talent natural che se pò no nascond, ma l’inclinazion la g’ha de vess ben indirizzada in d’ona scola che la te dà la formazion per calcà i palch. El nost Milan l’è la cittaa pussé teatral d’Italia e i sò scol de teater sont rinomade in tutt el mond. Incoeu voeurum parlà del Cta, el Center Teater Attiv, fondaa in del 1981 de la leggendaria Nicoletta Ramorino, attriz indesmentegada. Proeva a domandà a on attor o a on’attriz a Milan: te disarà de segur de avè avuu come maestra la famosa Nicoletta. Financa quej duu de “Ale & Franz”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - El Center . Teater Attiv el fa scola Approfondimenti su El Center Teater Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui ed El Shaarawy in gol, infortunio per Koné Roma, vittoria d’autore in Europa League: El Aynaoui ed El Shaarawy decidono La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Habemus Papà Angelo Pisani il 7/11 al Teatro Stradanuova Genova Ultime notizie su El Center Teater Argomenti discussi: El Center . Teater Attiv el fa scola. Domenica a Teatro con “Il paese del futuro” CHIVASSO - Prosegue con un nuovo appuntamento la rassegna teatrale “Il paese del futuro” dedicata alle giovani generazioni e alle loro famiglie della città e di tutto il territorio limitrofo. La proposta di Faber Teater - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.