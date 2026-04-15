Csm arriva la conferma del plenum | nuovi incarichi per tre giudici palermitani

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha approvato all’unanimità diverse nomine per incarichi di vertice negli uffici giudiziari. Tra le decisioni prese, alcune riguardano direttamente i tribunali di Palermo e della provincia. Queste nomine sono state comunicate al termine della riunione, che ha visto la partecipazione di tutti i membri del consiglio. La scelta riguarda giudici già in servizio nelle rispettive sedi.

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura, con voto unanime, ha deliberato una serie di nomine ai vertici degli uffici giudiziari, un paio delle quale riguardano tribunali di Palermo e della provincia. Vengono confermate, in sostanza, le proposte fatte in seno alla Quinta commissione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Tre giudici palermitani verso nuovi incarichi: ecco i nomi proposti dalla Quinta commissione del CsmLa Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura, nella seduta di giovedì scorso (5 marzo) ha proposto all'unanimità il giudice... Csm, arrivano le proposte per i quattro nuovi procuratori aggiunti a Palermo: la parola passa al plenumLa quinta commissione ha deliberato i nomi che ora dovranno essere sottoposti all'assemblea plenaria. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La Cassazione conferma la sanzione disciplinare per il pm Colace: intercettò illegalmente il senatore Esposito; Csm conferma la nomina di Salvatore Curcio a procuratore di Catanzaro; Intercettazioni del caso Bigliettopoli, la Cassazione conferma le sanzioni ai magistrati torinesi; Procuratore di Lamezia Terme, ufficiale il sì del ministro Nordio a Elio Romano. Il Plenum del Csm ratifica la nomina della magistrata, oggi sostituto procuratore generale, al posto lasciato vacante da Beniamino Calabrese facebook Emiliano, dopo il no del Csm alla consulenza un romanzo e una cattedra alla Lum nel futuro dell'ex presidente x.com