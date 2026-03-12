Csm arrivano le proposte per i quattro nuovi procuratori aggiunti a Palermo | la parola passa al plenum
La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha deciso all’unanimità di proporre al plenum quattro nomine di procuratori aggiunti per Palermo. Queste proposte riguardano incarichi di rilievo nel capoluogo siciliano e saranno discusse nei prossimi giorni dal plenum, che dovrà approvare formalmente le nomine. La decisione coinvolge i candidati selezionati e le loro future funzioni all’interno dell’ufficio giudiziario.
La quinta commissione ha deliberato i nomi che ora dovranno essere sottoposti all'assemblea plenaria. Ecco chi sono i magistrati che potrebbero lavorare a fianco del procuratore Maurizio De Lucia La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha deliberato all’unanimità una serie di importanti nomine e incarichi semidirettivi da proporre al plenum, e tra questi rientrano i prossimi quattro potenziali procuratori aggiunti di Palermo. Tra gli altri principali avvicendamenti spiccano i nuovi avvocati generali presso la Corte di Cassazione: si tratta di Alfredo Pompeo Viola, Marco Dall'olio e Luigi Giuseppe Birritteri, quest’ultimo con l’astensione del consigliere Miele. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
