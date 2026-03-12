Csm arrivano le proposte per i quattro nuovi procuratori aggiunti a Palermo | la parola passa al plenum

La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha deciso all’unanimità di proporre al plenum quattro nomine di procuratori aggiunti per Palermo. Queste proposte riguardano incarichi di rilievo nel capoluogo siciliano e saranno discusse nei prossimi giorni dal plenum, che dovrà approvare formalmente le nomine. La decisione coinvolge i candidati selezionati e le loro future funzioni all’interno dell’ufficio giudiziario.

La quinta commissione ha deliberato i nomi che ora dovranno essere sottoposti all'assemblea plenaria. Ecco chi sono i magistrati che potrebbero lavorare a fianco del procuratore Maurizio De Lucia La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha deliberato all’unanimità una serie di importanti nomine e incarichi semidirettivi da proporre al plenum, e tra questi rientrano i prossimi quattro potenziali procuratori aggiunti di Palermo. Tra gli altri principali avvicendamenti spiccano i nuovi avvocati generali presso la Corte di Cassazione: si tratta di Alfredo Pompeo Viola, Marco Dall'olio e Luigi Giuseppe Birritteri, quest’ultimo con l’astensione del consigliere Miele. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Mattarella partecipa a sorpresa al plenum del Csm: "Serve rispetto vicendevole per le istituzioni"Il Consiglio superiore della magistratura “non è esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune ed errori", ha detto il capo dello stato.

Mattarella al plenum del Csm: "Invito al rispetto vicendevole tra istituzioni"La presenza del presidente della Repubblica, incerta fino all'ultimo, è vista come un segnale per abbassare i toni dello scontro politico sul...

Una selezione di notizie su Csm arrivano le proposte per i quattro...

Discussioni sull' argomento Meloni è fuorviante su come cambia il CSM con la riforma della giustizia; Raffaele Cantone verso la guida della Procura di Salerno, proposta al Csm dall'unanimità della Commissione incarichi; Giudici burocrati e docili, è Almirante a ispirare Meloni; Separare per garantire? La riforma che vuole ridisegnare la magistratura.

Designato il pm brindisino (attualmente alla Dda di Lecce), ora la scelta passa al plenum del Csm - facebook.com facebook

Tra i magistrati giudicati "positivi" dal #Csm ci sono anche quelli che non si presentano al lavoro e vanno in vacanza senza avvisare i superiori, o stanno fuori per ore mettendo nei guai i colleghi x.com