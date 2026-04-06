Nel mercato di XRP si registra un aumento significativo delle scommesse speculative, con l’Open Interest che ha toccato i 952 milioni di dollari. Attualmente, la maggior parte delle posizioni aperte sono short, indicando una prevalenza di scommesse al ribasso. Questa situazione potrebbe portare a un’eventuale correzione dei prezzi, in caso di un rapido cambio di direzione delle posizioni degli investitori.

Il mercato di XRP sta vivendo un’impennata di scommesse speculative, con l’Open Interest che ha raggiunto i 952 milioni di dollari in una fase caratterizzata da una forte prevalenza di posizioni ribassiste. L’attività sui derivati della criptovaluta ha subito un’accelerazione brusca durante l’ultimo fine settimana. I dati evidenziati dall’analista Maartunn mostrano che l’Open Interest, ovvero il valore complessivo dei contratti aperti sugli exchange centralizzati, è arrivato a toccare quota 943 milioni di dollari nel corso del sabato e della domenica. Questa crescita non è stata neutrale, ma accompagnata da Funding Rate che sono virati verso il rosso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - XRP: scommesse a 952 milioni, rischio Short Squeeze in arrivo

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