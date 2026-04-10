Bitcoin a 300.000$ | l’effetto domino che farà esplodere le altcoin

Secondo un'analisi tecnica, il superamento dei massimi storici di Bitcoin potrebbe portare a un aumento dei prezzi, con effetti che si estenderanno anche alle altcoin. Si ipotizza che questa situazione possa generare un incremento dei valori e creare nuove opportunità di guadagno nel mercato delle criptovalute. L'attenzione degli investitori è rivolta alle prossime settimane, in attesa di eventuali segnali di consolidamento o di ulteriore crescita.

Un’analisi tecnica suggerisce che il superamento dei massimi storici di Bitcoin innescherà una reazione a catena capace di generare nuovi milionari nel settore delle altcoin. Il mercato, attualmente in una fase di correzione prolungata con le crypto minori in calo, attende il segnale decisivo del leader del settore per l’inizio di un ciclo di accumulazione massiccia. I dati attuali mostrano una capitalizzazione totale del mercato cripto ferma a 2,5 trilioni di dollari. Tuttavia, lo scenario delineato dagli esperti prevede una crescita di tre o quattro volte rispetto ai valori odierni, portando l’intero ecosistema tra gli 8 e i 10 trilioni di dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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